Andrzej Duda: Francja kolaborowała z Niemcami i ma głos w Jerozolimie

Andrzej Duda uznał decyzję o nieudzieleniu mu głosu podczas Światowego Forum Holokaustu za "absurdalną". Polski prezydent podkreślił, że podczas 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz przemówią głowy państw, które mają do tego mniejsze prawo niż Polska.

Andrzej Duda skrytykował również ideę upamiętnienia wyzwolenia obozu w Auschwitz na izraelskiej ziemi. - To próba stworzenia przeciwwagi dla uroczystości w Auschwitz. Tu jest niewątpliwy polityczny podtekst. Tam mówi się, że najważniejszym gościem będzie Władimir Putin. Absolutnie nie mogę się na to zgodzić. Uważam, że moja nieobecność wywołała istotną dyskusję w międzynarodowych mediach - przekonywał.

Prezydent podkreślił, że najważniejsze osoby w państwie pracują nad tym, by świat znał historię Holokaustu i Polski podczas II wojny światowej. - Razem z premierem Morawieckim udzieliliśmy wielu wywiadów w zagranicznych mediach, by ten przekaz trafił do odbiorców na całym świecie. Wkładamy dużo wysiłku, by pokazać prawdę jak najszerzej. W wielu przypadkach znaleźliśmy zrozumienie - zapewnił Duda.