Andrzej Duda dostał radę od Krzysztofa Skiby. Była od serca

Jakub Żulczyk odpowie za sformułowanie "prezydent Andrzej Duda jest debilem". We wtorek do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił akt oskarżenia wobec pisarza. - Ten proces i ewentualne dochodzenie jest nie na rękę prezydentowi i to jest absolutnie niedźwiedzia przysługa. Odczytuję to jako pewnego rodzaju nadgorliwość, bo przecież w polityce naprawdę się zdarzają nie tylko tak ostre wypowiedzi. Mogą one nas razić, ale pytanie, czy w demokracji tego typu opinie nie mają prawa padać, tym bardziej, że na prezydenta głosowało 1/3 Polaków, ale 2/3 nie głosowało. Ponad 10 mln głosów otrzymał jego kontrkandydat - mówił w programie "Newsroom" WP Krzysztof Skiba. Muzyk ocenił ruch prokuratury jako "formę zastraszania opinii publicznej".

