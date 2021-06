Andrzej Duda chwali Joe Bidena za rozmowę z Putinem

Duda ocenił, że NATO musi używać dostępnych środków do tego, by przeciwdziałać poczynaniom Rosji w innych krajach. - Jeżeli powiemy, że politykę NATO wobec Rosji widzimy dwutorowo, to ta dwutorowość polega na tym, że z jednej strony jesteśmy realistami i musi być to z jednej strony polityka twarda - jeśli trzeba, sankcji, bo to są instrumenty prawa międzynarodowego, które są możliwe do pokojowego wykorzystania - stwierdził.