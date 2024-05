Amerykański profesor ostrzega. "Podjęliśmy złe decyzje"

- Wojnę prowadzą ludzie, w tym my. I to my decydujemy, jak dużo lub jak mało robimy, ale nasze wybory kształtuje nasz sposób mówienia o tym. Powinniśmy więc mówić o tym, czego jeszcze trzeba, aby Rosja przegrała. Bo tylko w ten sposób wojna się zakończy. Jeżeli Rosja wygra, wybuchnie kolejna wojna. Jeśli chcemy, żeby wojna się skończyła, to jedyny logiczny sposób myślenia polega na tym, co musimy zrobić, aby Rosja przegrała - podkreślił.