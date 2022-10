Amerykański "ekspert" w kremlowskiej telewizji: rosyjska armia nie jest papierowym tygrysem

Nastroje w Rosji, wbrew temu, co zaprezentowano w piątek na Placu Czerwonym, są coraz gorsze. Do Rosjan zaczyna docierać, że przegrywają w starciu z Ukrainą. Kremlowscy propagandyści chwytają się więc wszelkich możliwych sposobów, by zafałszować rzeczywistość. W państwowej telewizji wystąpił więc tzw. amerykański ekspert, by przekonać Rosjan, że ich armia nie jest "papierowym tygrysem".