Ukraińcy idą dalej, Rosjanie uciekają. "Wszyscy na to czekamy" [RELACJA NA ŻYWO]

W wieczornym przemówieniu w sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił, że w ostatnim tygodniu "zrobiło się więcej ukraińskich flag w Donbasie". - A za tydzień będzie ich jeszcze więcej - zapewnił.

- A co wtedy z pseudoreferendum? To co, są jakieś dwa obwody donieckie? Dwie miejscowości Jampil w obwodzie donieckim? Czy dwie miejscowości Torske? Ukraiński ruch będzie kontynuowany - zaznaczył przywódca, odnosząc się do wyzwolonych przez ukraińskie siły miejscowości.