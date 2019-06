Amerykańska dziennikarka o Trumpie: zaatakował mnie w przebieralni

Czy to będzie moment zwrotny w rozpoczynającej się kampanii w USA? Dziennikarka E. Jean Carroll twierdzi, że Donald Trump miał ją "zaatakować w przebieralni w jednym ze sklepów na Manhattanie". Do wydarzenia miało dojść pod koniec 1995 lub na początku 1996 roku.

Carroll wpadła przypadkowo na Trumpa w jednym ze sklepów w Nowym Jorku. Ona miała wtedy 52 lata, a biznesmen 50 lat. "Późniejszy prezydent USA kupował wtedy jakiś prezent w dziale damskiej bielizny" - pisze w tekście okładkowym dla "New York Magazine". Artykuł jest wstępem do jej nadchodzącej książki.

- Całe zajście nie trwało dłużej niż 3 minuty (...) Nie pamiętam czy ktoś z obsługi był wtedy w pobliżu. Nie pamiętam czy wbiegłam do windy, czy powoli zjechałam ruchomymi schodami. W momencie kiedy zeszłam na parter, przebiegłam przez sklep i wyszłam którymiś drzwiami - nie pamiętam którymi - wtedy dopiero znalazłam się na Piątej Alei - opisuje Caroll.

Biały Dom wydał oświadczenie dla czasopisma, zaprzeczając wszystkim opisanym zarzutom. - To całkowicie fałszywa i nierealistyczna historia ukazująca się 25 lat po rzekomym wydarzeniu i stworzona po to, by prezydent wypadł źle - brzmi komunikat kancelarii 45. prezydenta USA.