Amerykańska dziennikarka o dziadku AK-owcu: Chce, żeby cały świat dowiedział się o powstaniu

Amerykańska dziennikarka Rita Cosby przyjechała do Polski na zaproszenie Polskiej Fundacji Narodowej, by dzielić się historią swojego ojca, który walczył w Powstaniu Warszawskim. - W Ameryce niewielu wie o powstaniu. Chcę to zmienić - mówiła w TVP Info.

Rita Cosby (PAP, Fot: Radek Pietruszka)

W rozmowie w telewizji publicznej, Cosby - córka powstańca Ryszarda Kossobudzkiego - przyznała, że przez długi czas nie wiedziała o wojennej historii swojego ojca. Kiedy ją jednak poznała, postanowiła, że musi się nią podzielić ze światem. W 2010 roku wydała książkę pt. "Quiet Hero" ("Cichy bohater"). Teraz na zaproszenie PFN przyjechała do Polski.

- Kiedy byłam w Warszawie z ojcem ostatni raz, myślał, że to fata morgana. Szczególnie, kiedy zobaczył odbudowaną starówkę - mówiła dziennikarka.

Podczas rozmowy prowadzący Michał Rachoń wyjawił, że jego dziadek - również powstaniec - znał się z ojcem Cosby.

- Może to być dla pani zaskoczenie, ale tak było również z moim dziadkiem. Kiedy mój dziadek Stanisław Smólski, który również walczył w Powstaniu Warszawskim, zobaczył panią z ojcem w telewizji 5 lat temu, powiedział nam, że znał pani ojca osobiście – powiedział Rachoń. Dodał, że obaj pływali razem kajakami.

Cosby była wzruszona.

- To naprawdę piękny moment. Czuję się dumna, że mogę przekazywać tę historię dalej, tak jak ty to robisz właśnie tutaj - powiedziała.

Ignorancja, nie zła wola

Dziennikarka mówiła również o powszechnej wśród Amerykanów nieznajomości historii, szczególnie na temat dziejów naszego kraju w II wojnie światowej. Zaznaczyła jednocześnie, że to właśnie ignorancja, a nie zła wola jest źródłem nieporozumień takich jak "polskie obozy".

Odniosła się przy tym do słów swojej byłej koleżanki ze stacji NBC Andrei Mitchell, która podczas wizyty wiceprezydenta Pence'a w Warszawie powiedziała o "polskim reżimie", z którym walczyli powstańcy z warszawskiego getta.

- Pracowałam z nią i jestem pewna, że nie był. Nawet szanowani profesjonalini dziennikarze nie zdają sobie sprawy, jak obraźliwe są takie sformułowania jak "polskie obozy". Kiedy im to tłumaczę, zazwyczaj się poprawiają - mówiła Cosby.

Pytana o wystąpienie Donalda Trumpa w Warszawie, w którym mówił on o polskim bohaterstwie i walce w powstaniu, prezenterka stwierdziła, że jego wizyta w Polsce nie była przypadkiem.

- Prezydent jest patriotą i chciał wygłosić takie właśnie przemówienie w sercu patriotyzmu - powiedziała. - To był dla mnie szczególny moment - podkreśliła.

Rita Cosby to znana w USA dziennikarka i prezenterka telewizyjna. Ma na swoim koncie wywiady z m.in. Janem Pawłem II, Slobodanem Miloseviciem i Michaelem Jacksonem, a także trzy nagrodny Emmy. Obecnie jest korespondentką programu Inside Edition w telewizji CBS.