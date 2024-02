Amerykanista o słowach Trumpa: "Uderzył w stół," bo chce, by w NATO nikt "nie jeździł na gapę"

Zbigniew Lewicki uważa, że Trump, który znów może wygrać, chce sprawę wydatków na obronność "doprowadzić do końca". "Chce sprawić, żeby wszyscy dokładali się do wspólnego bezpieczeństwa, a nikt nie jeździł na gapę, jak jest nadal. I ucieka się do bardzo drastycznych sformułowań, nie sądzę, by były one do zrealizowania, ale wystarczy, by nastraszyć te państwa, które nie wkładają do wspólnego koszyka tyle, ile powinny" - mówi profesor.