Amerykanin oskarżony o zabicie babci przez wrzucenie jej do zamrażarki

USA. Mężczyzna zabił swoją babcię poprzez umieszczanie jej w zamrażarce

Policja powiedziała, że ​​uważa, że Cumming została ranna podczas upadku w grudniu zeszłego roku, ale zamiast udzielić jej pomocy, Tincher zaciągnął ją do domu. Następnie owinął ją w plastikowe torby i umieścił w dużej zamrażarce. "Z tego, co ustaliliśmy w tamtym czasie, sądził, że nadal oddycha i ma trochę ruchu, gdy wchodziła do zamrażarki" – powiedziała Brittany Werner, śledcza z Floyd County.