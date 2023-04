Amerykanin odpoczywał na tarasie. Nagle pojawił się niedźwiedź

Niezwykłe spotkanie oko w oko z niedźwiedziem. Niespodziewany gość wystraszył odpoczywającego na tarasie Davida Oppenheimera, a kamery zamontowane wokół jego domu w Ashville w Północnej Karolinie w USA wszystko nagrały. Agencja Reutera udostępniła to nagranie. Widać na nim czytającego książkę mężczyznę, który na początku nie zdaje sobie sprawy z tego, że tuż za nim pojawia się niedźwiedź. Dopiero po chwili kątem oka mężczyzna zauważa ogromne zwierzę i zszokowany zostaje w bezruchu. Drapieżnik sam wystraszył się tej sytuacji. Widząc człowieka wycofał się z tarasu. Oppenheimer wykorzystał ten moment, by schować się w środku domu. Niedźwiedź po całym zdarzeniu usiadł na schodach wejściowych i delektował się tym, co udało mu się zdobyć. Niezapowiadany gość błąkał się po okolicy w poszukiwaniu pożywienia. Służby w USA apelują, by nie dokarmiać drapieżników, by te później nie wracały na tereny zaludnione, stanowiąc zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.