Amerykanie ostrzegają. Plany Kremla

Siły rosyjskie prawdopodobnie zintensyfikują trwające operacje ofensywne w nadchodzących tygodniach. Ma to związek z ograniczeniami Kijowa w zakresie sprzętu. Moskwa chce jak najintensywniej wykorzystać czas pozostały do przybycia amerykańskiej pomocy - twierdzi ISW w najnowszej analizie opublikowanej we wtorek.