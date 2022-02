Amerykanie już na miejscu. Trwają przygotowania do przyjęcia żołnierzy

Decyzję o umieszczeniu w Polsce, Niemczech i Rumunii dodatkowych żołnierzy ogłosił w środę rzecznik Pentagonu John Kirby. Do Niemiec przyjedzie 300 Amerykanów a do Rumunii 1000. - To wyraźny sygnał, że jesteśmy gotowi do obrony przed agresją. Do Polski i Niemiec trafi 2 tys. żołnierzy. Większość z nich będzie w Polsce - powiedział Kirby.- Chcemy mieć pewność, że Putin będzie zdawał sobie sprawę z możliwej odpowiedzi na atak - zaznaczył.