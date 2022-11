Amerykanie chcą rozmów. Kluczowy temat na stole

Stany Zjednoczone i Rosja mają usiąść do stołu w sprawie przywrócenia inspekcji obiektów broni jądrowej - donosi Bloomberg. Do zerwania kontaktu w tej sprawie doszło po ataku Moskwy na Kijów w lutym tego roku. Zdaniem agencji, to krok w kierunku wznowienia rozmów o kontroli zbrojeń. Ma to być kluczowe w perspektywie licznych grób użycia broni jądrowej ze strony Rosji, które padały w ostatnich miesiącach.