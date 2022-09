Ambitne plany Niemców. Zwrot w energetyce wiatrowej

Od 5 do nawet 7 lat – tyle czasu trwa postawienie w Niemczech turbiny wiatrowej. Sąsiedzi Polski mają ambitne plany i chcą całkowicie przejść na energię odnawialną. W praktyce zwrot w energetyce wygląda dużo gorzej. Problemem są już same formalności. W powstanie farmy wiatrowej zaangażowanych jest wiele instytucji, a papierologia to tysiące stron dokumentów i wniosków. - Od 2015 roku planujemy postawienie tu dwóch turbin wiatrowych. Dopiero w styczniu 2022 roku otrzymaliśmy pozwolenie – tłumaczy Jaqueline Wunsch z Eno Energy Systems. Niemieckie inwestycje w energię wiatrową maleją, a kraj w rozwoju tego typu źródeł energii wyprzedzają już nie tylko USA i Chiny, ale i np. Indie. Materiał Deutsche Welle.