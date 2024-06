Ambicje Mastalerka. Ekspertka ściągnęła go na ziemię?

Marcin Mastalerek został zapytany, czy bierze pod uwagę możliwość kandydowania w wyborach prezydenckich. - Niestety są tacy, którzy mnie do tego namawiają - stwierdził obecny szef gabinetu prezydenta. - Wydaje mi się, że to są takie informacje pałacowe, albo jakieś takie oczekiwania prywatne - skomentowała w programie "Newsroom" WP była szefowa gabinetu prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Elżbieta Jakubiak. - Stwierdziła, że jest tu "mowa o poważnej grze politycznej, wielkich ugrupowań". - Więc nie wydaje się, że ktoś, kto sam zgłasza swoją kandydaturę na prezydenta, był poważnie potraktowany przez partię polityczną - powiedziała gościni programu. Jakubiak przypomniała, że prowadziła kampanię wyborczą Jarosława Kaczyńskiego i wówczas Joachim Brudziński postawił na baczność struktury partii do dyspozycji sztabu. - Nie wyobrażam sobie, żeby tak działały struktury przy kandydacie, który się sam zgłosił - podsumowała.