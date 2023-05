Ambasador USA: W Waszyngtonie pytają, jak jeszcze pomóc Polsce robić dobrą robotę

A to, co było wspaniałe – i czego nie mogliśmy wiedzieć trenując ten scenariusz, bo symulacja to jedno, a prawdziwa gra to drugie – to to, że tego dnia, kiedy to się stało, nasi prezydenci, Andrzej Duda i Joe Biden, natychmiast się skontaktowali – choć nasz prezydent był wtedy w podróży do Azji. Nasi doradcy do spraw bezpieczeństwa połączyli wysiłki, podobnie jak amerykańscy sekretarze stanu i obrony i odpowiedni polscy ministrowie. I okazało się, że reakcja była opanowana i pewna jak to, że jutro wstanie słońce.