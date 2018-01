Ambasador odpowiada na krytykę ustawy o IPN. "Ta burza zaczęła się w Izraelu"

Ambasador Izraela w Polsce Anna Azari tłumaczy wybór miejsca i godziny krytyki przyjęcia przez Sejm nowelizacji ustawy o IPN. Twierdzi, że próbowała uprzedzić premiera Mateusza Morawieckiego przed ceremonią, że jej przemówienie zostało zmienione.

Na pytanie dlaczego "wywołała kryzys polsko-izraelski" stwierdziła, że to nie była "ona sama".

- Była to ta ustawa, nowelizacja ustawy - tłumaczy. - Dla Izraela godzina, w której to było przyjęte, Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holocauście, to poważny dzień. Ta burza zaczęła się w Izraelu. Ja mówiłam dlatego, że musiałam.