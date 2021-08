Ambasador o ewakuowanych. "To najświatlejsi Afgańczycy”

Ewakuowani Afgańczycy. Kim są?

Pytany o to, kim są ewakuowani Afgańczycy ambasador zapewnił, że to najlepiej wykształceni przedstawiciele tamtejszego społeczeństwa. - To najświatlejsi Afgańczycy. Lekarze, inżynierowie, dziennikarze. Różni. Młodzi, wykształceni - wymieniał. Jego zdaniem osoby te odnajdą się w nowej rzeczywistości oraz dadzą duży wkład do polskiej gospodarki.