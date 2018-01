Ambasador Izraela spotka się ze Szczerskim. "To nie Polacy budowali Auschwitz"

Na prośbę strony izraelskiej szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski spotka się w poniedziałek z Ambasador Izraela Anną Azari, by porozmawiać o ustawie wprowadzającej kary za mówienie o "polskich obozach śmierci". - Możemy znaleźć porozumienie co do zapisów nowelizacji – mówi Azari.

Ambasador Izraela Anna Azari spotka się z Krzysztofem Szczerskim (Forum, Fot: Kacper Pempel)

W przemówieniu wygłoszonym podczas obchodów upamiętniających 73. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz Ambasador Izraela Anna Azari odniosła się do wzbudzającej kontrowersje w Izraelu nowelizacji ustawy o IPN.

W piątek Sejm przyjął przepisy, które wprowadzają karę grzywny lub do 3 lat więzienia dla osób, które przypisują Polsce odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką. Premier Izraela Benjamin Netanjahu zdecydowanie sprzeciwia się tej ustawie.

- W Izraelu ta nowelizacji została potraktowana jako możliwość karania świadectw ocalałych z Zagłady. Wywołała dużo emocji. U nas traktuje się to jako niemożliwość powiedzenia prawdy o Holokauście – mówiła Azari.

I dodała, że "mamy nadzieję, iż możemy znaleźć porozumienie co do zapisów nowelizacji, bo Izrael wie, kto budował KL Auschwitz i inne obozy. Wszyscy wiedzą, że to nie byli Polacy". Na koniec dodała, że wierzy, iż "jak zawsze, dobrzy przyjaciele - Polska i Izrael - znajdą wspólny język".

Na prośbę strony izraelskiej szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski spotka się w poniedziałek z ambasador Izraela, by omówić sytuację związaną z dyskusją wokół nowelizacji ustawy o IPN.