Ambasador Izraela o przeniesieniu polskiej ambasady do Jerozolimy

Nowy ambasador Alexander Ben Zvi będzie zabiegał o to, by i Polska przeniosła swoją ambasadę z Tel Awiwu do Jerozolimy. - Myślę, że to by było bardzo dobre - powiedział w Polsat News.

Nowy ambasador Izraela w Polsce Alexander Ben Zvi (East News)

Społeczność międzynarodowa nie uznaje Jerozolimy za stolicę Izraela. Prawie wszystkie ważne instytucje mieszczą się w Tel Awiwie.

Nowy ambasador Izraela w Polsce Alexander Ben Zvi pytany w Polsat News, czy będzie zabiegało o to, by i Polska przeniosła swoją ambasadę do Jerozolimy odparł: "Jeszcze nie. Zadeklarował jednak, że "to by było bardzo dobre". Jak wyjaśnił, musi jednak minąć trochę czasu i nie stanie się to jutro, ale będzie do tego dążył.

- Ale jasne, że to jest nasze marzenie - powiedział.

