Ambasada Ukrainy w Hiszpanii otrzymała zakrwawioną przesyłkę pocztową

Materiały wybuchowe w paczkach w Hiszpanii

Przypomnijmy, że w ostatnich dniach w Hiszpanii przesyłki zawierające materiały wybuchowe dotarły do co najmniej sześciu miejsc, w tym do ambasad USA i Ukrainy, hiszpańskiego ministerstwa obrony, koncernu zbrojeniowego i bazy wojskowej pod Madrytem.