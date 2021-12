Amazon Stars, czyli jak doceniać społeczne zaangażowanie pracowników

– Są wśród nas osoby, których codziennym dylematem jest to, by mieć co włożyć do lodówki, by móc znaleźć środki na buty zimowe dla dziecka, każdego dnia zastanawiają się, czy będą mogli zapewnić mu wykształcenie, równe szanse, lepszą przyszłość – mówi Alicja, wolontariuszka i liderka Akademii Przyszłości. – Nierówności społeczne są dla mnie tematem nie do przełknięcia i mój wewnętrzny brak zgody na taką rzeczywistość sprawia, że odnajduję w sobie motywację do pomocy innym, szczególnie dzieciom, które nie są niczemu winne. Powinny mieć przestrzeń na to, by przeżywać spokojne, szczęśliwe i owocne dzieciństwo zamiast pełnego trosk i niepokoju – podkreśla.