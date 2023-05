Alkoholowy wybryk Mentzena. Krzysztof Rutkowski oburzony

- Jeżeli ktoś zachowałby się normalnie, przeprosiłby, czy odniósłby się trochę do swojego wybryku alkoholowego w sposób dowcipny, ale równocześnie z pokorą, to byśmy to przyjęli jako społeczeństwo. Ludzie to komentują w bardzo różny sposób. Ja aż tak bardzo nie jestem zainteresowany życiem prywatnym czy obyczajowym polityków, bo mało mnie to interesuje, ale gdzieś tam mi ta wiadomość mignęła. Widziałem, że w mediach społecznościowych robiono sobie z tego żarty, co było trochę słabe, no bo to nie wyglądało zbyt przyzwoicie. Początek kariery politycznej, a zachowania trochę słabe - mówi Rutkowski.