Alerty pierwszego stopnia. IMGW ostrzega

Instytut wydał również ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem. Ostrzeżeniami objęto południową część woj. podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego, zachodnią część woj. dolnośląskiego, wielkopolskiego i pomorskiego, a także całe woj. lubuskie i zachodniopomorskie. Na terenie objętym ostrzeżeniami, synoptycy przewidują wystąpienie silnego wiatru z południowego zachodu, o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 85 km/h. Ostrzeżenie I stopnia będzie obowiązywać do godz. 15 w piątek 11 października.