Jest alert RCB dla części Polski. "Uwaga! Zakaz przebywania w strefie"

Do mieszkańców części województwa podlaskiego i lubelskiego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty. "Uwaga! Zakaz przebywania w strefie przyległej do granicy państwowej z Białorusią. Stosuj się do poleceń służb. Bądź czujny i informuj o podejrzanych osobach" - czytamy w komunikacie RCB.