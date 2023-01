Alert RCB. Jednostka ostrzega przed rosyjską dezinformacją

Kolejna teza, powielana przez rosyjską propagandę wskazuje, że "Polska kontynuuje masowe szkolenia wojskowe obywateli, co dowodzi ofensywnym planom Warszawy" - dezinformacja ta pojawiała się często w przekazach Rosji. Dodatkowo kremlowska narracja skupia się na "publicznym potwierdzeniu" planów aneksji ziem zachodniej Ukrainy i Białorusi. W ostatnich dniach rosyjska propaganda za pośrednictwem kanałów Telegram rozpowszechniała spreparowane zdjęcia, przedstawiające fałszywą mapę pogodową, z "polskiej telewizji". Ostatnią informacją, na którą zwraca uwagę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, jest ta, dotycząca "nieprzemyślanej polityki" wspierania Ukrainy, która "doprowadziła polską armię do utraty zdolności bojowych". Informacje, przekazywane przez kanały kontrolowane przez Federację Rosyjską są zmanipulowane - RCB apeluje, by nie ulegać fałszywej narracji.