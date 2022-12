Krzyczała i machała rękami. Simonjan naprawdę to powiedziała

Simonjan powołuje się na Putina

- Chciałabym, żeby Ukraińcy wiedzieli, że nie znam ani jednego człowieka, a z wieloma mam do czynienia - i może to zabrzmi odważnie, ale także włączając w to Władimira Władimirowicza (Putina - przyp. red.) - u którego to, co obecnie się tam dzieje, powodowałoby zadowolenie - zapewniała Simonjan we fragmencie, który na Twitterze opublikował Anton Geraszczenko.