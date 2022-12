Simonian dostała "Medal Honoru". Podziękowała Putinowi, za "zabijanie ludożerców"

Simonian: "dziękuję za 'zabicie' ludożerców"

- Myślę, że to właściwy moment, by powiedzieć to, co zawsze chciałam powiedzieć: dziękuję za "zabicie" ludożerców. Obiecaliście nam 20 lub więcej lat temu - pamiętacie swoje niezapomniane zdanie - rozprawić się z nimi - mówiła Simonian, używając wspomnianego wcześniej słowa "spłukać".