Alert pogodowy w 11 województwach. Oblodzenie i intensywne opady śniegu

Zimowa aura będzie szaleć nad Polską. IMGW wydał alert pierwszego i drugiego stopnia dla poszczególnych regionów. Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem i intensywnymi opadami śniegu.

Co oznacza pierwszy stopień ostrzeżenia? Mogą wystąpić warunki, które sprzyjają pojawieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą wywołać straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Należy się spodziewać utrudnień m.in. w ruchu drogowym.

To jednak nie wszystko. IMGW ostrzega również przed podniesionym stanem wód w pięciu regionach. Chodzi o województwa zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie oraz dolnośląskie.

Alert w większości województw obowiązują do niedzieli do rana.

Niemcy i Austria sparaliżowane

Zima zaatakowała nie tylko Polskę. Podobnie wygląda sytuacja pogoda w sąsiadujących krajach. W Austrii zawieszono kilka połączeń ze względu na możliwość zejścia lawin. Zamknięto również kilka dróg, w tym w pobliżu austriackiego miasta Bischofshofen, gdzie w sobotę miały odbyć się kwalifikacje do konkursu wieńczącego 67. Turniej Czterech Skoczni. Rozgrywki odwołano.

W miejscowości Sankt Johann am Tauern ewakuowano mieszkańców i turystów w obawie przed potężną lawiną. Mniej szczęścia miało około 600 osób, które utknęło w miejscowości Soelktal w związku z zamknięciem drogi.

Prognoza pogody na niedzielę

Przez cały dzień w całym kraju dominować będzie zmienna aura. Pojawi się więcej chmur, trochę przejaśnień i słonecznych chwil i od czasu do czasu popada przelotny śnieg, a na zachodzie (w Lubuskim i Zachodniopomorskim) popada przelotny deszcz ze śniegiem i deszcz. Uwaga, kierowcy ! Na drogach będzie bardzo ślisko.

Na wschodzie kraju okresami powieje porywisty wiatr, który momentami będzie wiał z prędkością 40 km/h. W ciągu dnia termometry wskażą od (-5) – (-2) st. C na wschodzie do (+1) – (+3) st. C na zachodzie Polski.