Aleksiej Nawalny w ciężkim stanie. "Putin jeśli może zrobić krzywdę, to zrobi"

Gościem programu "Newsroom WP" był Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych. Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości odniósł się do sprawy rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, którego stan zdrowia jest coraz gorszy. - Może stać się z nim wszystko. Putin jest przewidywalny do bólu. Jeśli ma możliwość zrobić komuś krzywdę, to tę krzywdę zrobi. I już raz próbował go zabić, bo do tego przyznały się rosyjskie służby - przekazał polityk. Prowadząca Agnieszka Kopacz dopytywała gościa o sens nakładania na Rosję kolejnych sankcji. - Sankcji jest ciągle za mało. Przede wszystkich należałoby przerwać zakupy gazu z Rosji oraz przerwać budowę Nord Stream 2, a następnie obłożyć sankcjami znaczną grupę oligarchów. To są te środowiska, które korzystają z polityki imperialnej. Władza Putina opiera się na wsparciu celebrytów - ocenił Waszczykowski. - Nie wyobrażam sobie, abyśmy w świecie oglądali zespoły muzyczne, balet rosyjski, żebyśmy dopuścili sportowców rosyjskich, wtedy kiedy ich koledzy - rówieśnicy strzelają w Donbasie do Ukraińców. (...) Ci, którzy wspierają Putina, powinni znać cenę tej polityki - dodał na koniec europoseł.

