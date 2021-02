Aleksiej Nawalny skazany. Angela Merkel reaguje

Sprawę skomentowało także polskie MSZ. "Aleksiej Nawalny stał się ofiarą prześladowań politycznych, które naruszają podstawowe zasady praworządności. Wzywam władze rosyjskie do uwolnienia pana Nawalnego i zaprzestania stosowania represji wobec jego zwolenników" - oświadczył na Twitterze minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau .

Protesty po zatrzymaniu Nawalnego. Rosyjskie służby w akcji

Aleksiej Nawalny aresztowany. Kolejny proces rosyjskiego opozycjonisty

Aleksiej Nawalny wrócił do Rosji 17 stycznia. Wcześniej przebywał w Niemczech, gdzie był leczony po otruciu go Nowiczokiem. Aresztowano go tuż po przylocie na moskiewskie lotnisko Szeremietiewo. Zatrzymanie rosyjskiego opozycjonisty wywołało falę protestów wśród Rosjan.