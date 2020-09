Aleksiej Nawalny pamięta wydarzenia sprzed otrucia nowiczokiem? Jego rzeczniczka reaguje na doniesienia

Stan Aleksieja Nawalnego "jest lepszy, niż można było oczekiwać w takiej sytuacji" - podał rosyjski portal Insider. Zgodnie z tymi doniesieniami rosyjski opozycjonista w ocenie lekarzy psychicznie doszedł do siebie niemal całkowicie, a fizycznie będzie w stanie odzyskać siły w około 90 proc.

Z informacji przekazanych przez niemiecki tygodnik "Spiegel" wynika, że Nawalny może mówić. Rosyjski portal podał również, że w berlińskiej klinice Charite wzmocniono ochronę. Doszło do tego po ustaleniu, że Nawalny nie stracił pamięci, przez co może być bardziej zagrożony.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji wezwało Niemcy do przekazania informacji medycznych na temat Nawalnego. Rosyjski opozycjonista został wybudzony ze śpiączki we wtorek. Niemieccy specjaliści ustalili, że truto go nowiczokiem - substancją, którą dysponuje Rosja.