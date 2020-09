Aleksiej Nawalny. Otrucie a Nord Stream 2. "Rosja nie wyjaśnia sprawy, bo ma coś do ukrycia"

Przypominamy: Aleksiej Nawalny, rosyjski opozycjonista, kilka tygodni temu z objawami otrucia trafił do niemieckiego szpitala Charite. Po przeprowadzonych pod kątem toksykologicznym badaniach, rząd Republiki Federalnej Niemiec opublikował komunikat, w którym poinformował, że substancja, którą został otruty Aleksiej Nawalny to środek chemiczny z grupy nowiczok.

"Przede wszystkim w rękach Rosji są dalsze losy Nord Stream 2" - powiedział Spahn w niedzielę wieczorem dla "Bild live". Nad otruciem krytyka Kremla nie można przejść do porządku dziennego. Sprawą Rosji jest wyjaśnienie tego i skończenie z przekorną postawą - stwierdził Spahn. "Nie ma kwestii gospodarczych, które ostatecznie mogą być ważniejsze niż interesy w polityce zagranicznej i polityce bezpieczeństwa Niemiec i Europy" - podkreślił Spahn. "Stawka jest wysoka, we wszystkich dziedzinach" - dodał.

Szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas powiedział wcześniej dziennikowi "Bild am Sonntag", że mam nadzieję, iż Rosjanie nie zmuszą ich do zmiany stanowiska w sprawie Nord Stream 2.

Po raz kolejny zaapelował do Rosji o przyczynienie się do wyjaśnienia przypadku Nawalnego. "Jeśli Rosja nie włącza się do wyjaśnienia sprawy lub odchodzi - jak w ostatnich dniach - od tematu, jest to kolejna wskazówka, że ​​ma coś do ukrycia" - mówił polityk SPD. O reakcjach i konsekwencjach będzie mowa w najbliższych dniach na płaszczyźnie europejskiej. A jeśli mają być konsekwencje, muszą być "efektywne i jasno określone" - stwierdził.