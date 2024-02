Aleksiej Nawalny dzień przed śmiercią. Opublikowano ostatnie nagranie

Aleksiej Nawalny nie żyje. O śmierci Nawalnego w rosyjskiej kolonii karnej poinformowała tamtejsza służba więzienna. Nawalny był największym wrogiem prezydenta Rosji Władimira Putina. Jak przekazano w oświadczeniu, Nawalny źle się poczuł po piątkowym spacerze i stracił przytomność. Pomimo reanimacji zmarł. Miał 47 lat. Do sieci trafiło ostatnie nagranie z Nawalnym z 15 lutego. Dzień przed śmiercią rosyjski opozycjonista pojawił się zdalnie na rozprawie w sądzie w Kowrowie. Nic nie zwiastowało, że następnego dnia światowe agencje poinformują o jego śmierci. Ostatnie nagranie Nawalnego opublikował niezależny rosyjski serwis informacyjny SOTAvision. Wideo udostępniła po weryfikacji agencja Associated Press. Polityk, który odsiadywał 19-letni wyrok pod zarzutem ekstremizmu, został w grudniu przeniesiony z poprzedniego więzienia w centralnej Rosji do kolonii karnej o "specjalnym reżimie" w Charpie w północnej części kraju. Nawalny był więźniem politycznym. Aresztowano go w 2021 roku.