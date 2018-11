Aleksandrów Łódzki: prokuratura bada czy w wyborach doszło do oszustwa

Prokuratura Okręgowa w Łodzi wszczęła śledztwo po zawiadomieniu burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego. Jacek Lipiński zarzucił Jackowi Lipińskiemu, że w wyborach wykorzystał zbieżność imienia i nazwiska czym wprowadził w błąd wyborców.



Prokuratura bada czy doszło do przestępstwa z art. 248 i 249 Kodeksu karnego. Część wyborców mogła zostać wprowadzona w błąd i nie wiedzieć, którego Jacka Lipińskiego wybiera. Za to przestępstwo grozi do 5 lat więzienia.

Chodzi o sytuację, do jakiej doszło w wyborach do rady miejskiej Aleksandrowa Łódzkiego. Wystartowało w nich dwóch Jacków Lipińskich. Pierwszy z nich to rządzący miastem od 16 lat burmistrz. Drugi Jacek Lipiński to szerzej nieznany właściciel stajni. Obaj dostali się do rady.