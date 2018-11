Mieszkańcy odwołali prezydenta z PiS-u i dzieje się rewolucja. "Jakby runął Mur Berliński"

W Ostrołęce będzie jednak można obejrzeć firm "Kler". Do miasta powróci nawet lokalny sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Serwis "Moja Ostrołęka" donosi o upadku muru ideologicznego, po tym jak mieszkańcy pożegnali w ostatnich wyborach wieloletniego prezydenta Janusza Kotowskiego, katechetę i członka PiS.

- Wystarczyła zmiana prezydenta miasta z radiomaryjnego Janusza Kotowskiego na liberalnego Łukasza Kulika, by ideologiczne bariery całkowicie zniknęły. Ideologiczna ściana, dzieląca ludzi na lepszy i gorszy sort znika z Ostrołęki niczym upadający Mur Berliński - donosi serwis Moja-Ostrołęka.pl . W serii publikacji wylicza "cuda", jakie wydarzyły się od czasu wyborów samorządowych.

Rewolucja, cud, dzieje się historia

- Przez kilka lat Ostrołęka, ponad 50-tysięczne miasto, miało olbrzymi problem z organizacją finału WOŚP. Nieprzychylność prawicowych polityków do znanego na całym świecie przedsięwzięcia Jurka Owsiaka sprawiała, że w naszym mieście pieniądze do puszek zbierali wolontariusze z innych miejscowości, m.in. Łomży czy Kadzidła - opisują autorzy Moja-Ostrołęka.pl. Informują o wielkiej zmianie. Do miasta powraca właśnie sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, aby w styczniu - tak jak w miastach całej Polski - zorganizować finał połączony z wielką zbiórką.