To już pewne. Aleksandra Dulkiewicz została nowym prezydentem Gdańska. Zastępczyni Pawła Adamowicza zdobyła 82,22 proc. głosów.

W niedziele głos zabrał również Grzegorz Braun. - 12 procent to oszałamiający sukces. Jestem wynikiem zbudowany. Do zobaczenia w Gdańsku - stwierdził podczas swojego wieczoru wyborczego. - Cel zrealizowałem. Daliśmy gdańszczanom wybór. Z tego co miało być feudalnym dziedziczeniem władzy, udało nam się zrobić prawdziwą kampanię wyborczą - podkreślił polityk.