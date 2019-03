Lech Wałęsa w Gdańsku. "Paweł Adamowicz mnie nie posłuchał"

Były prezydent Lech Wałęsa oddał w niedzielę głos w wyborach na prezydenta Gdańska. - Już dwadzieścia lat temu mówiłem, że powinniśmy przeorganizować społeczeństwo: żadnego PO, żadne PiS-y - stwierdził wychodząc z lokalu wyborczego.

"Gdyby mnie posłuchał..."

- Chciałbym, żeby frekwencja wyborcza była ponad 50 procent, ale myślę, że będzie ok. 30 procent. Dwadzieścia lat temu mówiłem, że powinniśmy przeorganizować społeczeństwo: żadnego PO, żadne PiS-y na te czasy. Trzeba zorganizować zgodnie z przekrojem społecznym. Wtedy każdy by wiedział na kogo głosuje i co to znaczy, a ponieważ jesteśmy źle zorganizowani, po staremu, to ludzie w większości nie wiedzą na co głosować - dodał były prezydent.