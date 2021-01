Aleksandra Dulkiewicz z ochroną: gdyby to nie było potrzebne, to byśmy tego nie robili

- Staram się nie myśleć na co dzień o pogróżkach. Takie myśli paraliżowałyby życie, myślę, że każdego z nas. Wiem, że nowa umowa na firmę ochroniarską odbiła się echem w mediach, ale gdyby to nie było potrzebne, to byśmy tego nie robili - stwierdziła w programie "Newsroom" w WP prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Tak zareagowała na pytanie, czy czuje się bezpieczna w związku ze zbliżającym się finałem WOŚP. Prezydent Gdańska zachęciła wszystkich do szczodrości, ale "wyrażanej w bezpieczny sposób". - Technologia nam służy, mamy i e-skarbonki, i licytacje - stwierdziła prezydent Dulkiewicz.

