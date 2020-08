WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze westerplatte + 2 Marcin HorałaAleksandra dulkiewicz Luiza Pastuszka 2 godziny temu Aleksandra Dulkiewicz o słowach Horały ws. Westerplatte: To jest nieprawda Gościem programu WP "Newsroom" była Aleksandra Dulkiewicz. Prezydent Gdańska zapytana o to, czy 1 września o 4:45 na Westerplatte będzie... Rozwiń pani prezent to porozmawiajmy tera … Rozwiń Transkrypcja: pani prezent to porozmawiajmy teraz o tym dialogu i współpracy chociaż w innym wątku pierwszego Września o 4:45 na Westerplatte będzie dialog i współpraca i będą wszyscy Polacy czy będzie jedna wielka no ja wierzę w to że będzie godne uczczenie nie tylko bohaterskich Obrońców Westerplatte nie tylko bohaterskich Obrońców polskiego wybrzeża czy Polaków wszystkich frontach II wojny światowej ale także godne uczczenie wszystkich ofiar II wojny światowej ale że tak że będzie spojrzeń i w wzięcie sobie do serca hasła które na Westerplatte 100 już kilkadziesiąt lat Nigdy więcej wojny pani prezydent Albanii doskonale wiesz że to nie jest kwestia wiary tylko organizacji a w tym roku do Ministerstwa Obrony organizować obchody na Westerplatte bez was Ja otrzymałam zaproszenie za które bardzo panu ministrowi Błaszczak ovi dziękuję oczywiście będę o 4:45 na Westerplatte trochę tak Ja mówiłam o tym już w ubiegłym roku kiedy była przyjmowana Spec ustawa dotycząca Westerplatte że jeżeli ktoś ma dzisiaj władzę absolutną ma wszystkie narzędzia to jest jego decyzja jak ty tą władzę wykorzystywać ja mogę prosić mogę apelować mogę no ale wie Pan No jesteśmy też w przededniu innej rocznicy 40-lecia porozumień sierpniowych to wtedy też tak było że pełni władzy miała władza komunistyczna i gdyby jednej strony opór opór strajk solidarnościowy robotników różnych środowisk wielu zakładów w Polsce ale gdyby władza nie chciała się do stołu to bym chciał bo przecież 10 lat temu 10 lat Wcześniej w grudniu 70 roku nie wsiadła do stołu pokrywa w sumie ja protesty znaczy dzisiaj to jest po stronie tych którzy mają pewnie władzy robią z tym co wciągnął ta czy uważają że nie należy rozmawiać No to niestety musimy się w jakimś aspekcie z tym po albo starać się gdzie mokra etyczny sposób ten władze zmienić ani prezent ale dzisiaj w programie etui z naszym porannym programie News nowym wiceministrem infrastruktury Marcin horała mówił że to przyjęcie tego pierwszego Września organizacji 1 września nastąpiło głównie dlatego że nie do końca był zadowolony z tego jak wyglądały to obchody w poprzednich latach organizowane za pani poprzednika Wie pan co słyszałam rozmowy z panem posłem Zresztą pomorskim panem krem chorału Wydaje mi się że nie jestem chora bo był obecny czy nie W ostatnich latach na Westerplatte Natomiast wiem na pewno już był obecny przynajmniej rok temu pan minister Błaszczak i dzisiaj mówienie o tym że na Westerplatte Wojska Polskiego nie było uczczenia w sposób godny ofiar II wojny światowej Po prostu nie prawda Nawet Ministerstwo Obrony Narodowej formując także mnie za pomocą środków masowego przekazu o tym że będzie organizować obchody 81 rocznicy wybuchu II wojny światowej w to zdjęcie z ubiegłego roku zdjęcie na którym stoi nie tylko kompania honorowa nie tylko orkiestra nie tylko była oddana salwa salwa honorowa i coś po prostu po prostu Nieprawda ja powiem więcej no wczoraj otrzymaliśmy pismo a ja od garnizonu Gdańsk także z prośbą o pomoc w organizacji obchodów w organizacji dojazdu na Westerplatte w organizacji parkingów Ja oczywiście to wszystko zrobię bo to naprawdę nie chodzi o przepych Ankę mam zamiaru się z nim przepychać ważna jest pamięć ale też Wnioski jakie wyciągamy z tej pamięci i mam nadzieję głęboką na to że te obchody nie będę ok tylko jednostronnym I powiem więcej no to też odmówią i możliwości wystąpienia na Westerplatte o 4:45 to się gospodarzem miejsca gospodarzem miasta w którym rozpoczęła się druga wojna światowa ale wczoraj oficjalnym komunikatem tak że odmówiono mi Co by pani prezydent nam powiedziała może tego właśnie się obawiałam organizatorze No właśnie ale to pani redaktorzy to to jest tak że my mamy dzisiaj w 21 wieku w Polsce w 40 lat po podpisaniu porozumień sierpniowych 30 lat po wyborach 31 lat po okrągłym stole czy my mamy zakładać jeden drugi kagańce na ustach ja do tej pory raz zabieram głos na Westerplatte w ubiegłym roku wcześniej jako gospodarz czy 21 lat to pan prezydent Paweł Adamowicz ja bym powiedziała tyle wyciągamy wnioski znaczy wyciągają wnioski Nie bądź mi jeden przeciwko drugiemu niż czujny na siebie nie posłuchajmy nienawiści prezent ale ostatnio tych sporów historycznych jest wiele No bo kolejny i też z udziałem pani i z udziałem Gdańska dotyczy sierpnia właśnie 1980 roku Solidarność domaga się zwrotu Europejskie Centrum Solidarności tablic z postulatami właśnie sprzed 40 lat oddacie tablice A ty po pierwsze w ogóle z tego co mi wiadomo to nie bardzo Związek Zawodowy tytuł chyba do tych tablic bo z tego co dzisiaj dokumenty przynajmniej dokument bo wiem że toczy się też postępowanie w tej sprawie to inwentarzu muzealnym czyli takim dokumencie mówi co jest własnością muzeum pewnie inwentarzu muzealnym te tablice są Muzeum Narodowego muzeum morskiego coś tam piękna historia duży szacunek do dwóch pracowników Zresztą jednego z nich trzy cztery tygodnie temu pożegnaliśmy odchodzącego na emeryturę dwóch pracowników wtedy kiedy tablice to były na wystawie w dniu wybuchu stanu wojennego ukryło te tablice pielęgnował o troszczył o się o to żeby mogły przetrwać a też tworzyli kopie i to kopie zostały zarekwirowane przez przez służbę bezpieczeństwa więc piękna historia Ale dzisiaj chyba ważniejsze jest tak że to jaka jest Wola właścicieli tutaj pamiętajmy o tym że jest Jeśli chodzi autorstwo postulatów to one były przygotowywane przez właśnie strajkujących ale tych napisali do był właśnie świętej pamięci Aram Rybicki który zginął w katastrofie smoleńskiej oraz Maciej grzywaczewski i to mówi dzisiaj ma spadkobiercy arama Rybickiego mówią chcę żeby te tablice były prezentowane w miejscu dostępnym dla każdego w miejscu w którym będzie tak że godna historyczna prezentująca prezent ale Piotr Duda Przewodniczący Solidarności mówi z kolei także jeżeli nie czy jeżeli to tablice nie wrócą to myśmy sobie już kiedyś odbiło brama nr 2 Stoczni Gdańskiej do na tylko zrobimy sobie takie zawody sportowe wejdziemy sobie do ECU zabierzemy tablicę a zostawimy mi flagę z logo Solidarności tak Piotr Duda przynoszący NFZ powiedział o tej sprawie Panie redaktorze Proszę mnie zwolnić z komentowania słów bo chyba dzisiejsze farb największej organizacji związkowej Myślę że sam sobie wystawia świadectwo Jeżeli może wejść do jakiegokolwiek budynku i robić co mu się żewnie podoba to chyba sam sobie wystawiasz radę