Aleksandra Dulkiewicz ma prośbę. "Bez was nie dam rady"

Zastępczyni Pawła Adamowicz została wybrana na prezydenta Gdańska. Na konferencji prasowej podziękowała wyborcom za zaufanie. Jednocześnie poprosiła wszystkich o pomoc, wsparcie i konstruktywną krytykę.

Dulkiewicz pozwoliła również sobie na osobistą refleksję. - Wczoraj jak się obudziłam to uświadomiłam sobie, że minęło 7 tygodni od zabójstwa Pawła Adamowicza. Dopiero zadałam sobie sprawę, że trzeba go będzie zastąpić. Bez was nie dam rady. Proszę was o konstruktywną krytykę, wsparcie i pomoc. Proszę, żebyśmy umieli być wspólnotą i nadal w tym trwali - mówiła.

Zastępczyni Adamowicza zdradziła również plany na przyszłość. - Odebrałam z rąk wojewody promesę na kwotę 3 mln zł. To kolejny etap stabilizacji osuwisk na Biskupiej Górce. Jutro jest duża debata na temat komunikacji w Gdańsku. Pojutrze będziemy rozmawiać o budżecie. Do końca tygodnia chcę też odwiedzić sąsiadów. Współpraca metropolitalna to klucz do sukcesu. Za trzy tygodnie wybory do rad dzielnic. Wierzę, że będzie tak samo dobrze - podsumowała.