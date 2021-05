Aleksander Kwaśniewski ujawnił stan zdrowia po COVID-19. Nie powiało optymizmem

5 maja Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 3896 nowych zakażeniach. Stwierdzono też 349 kolejnych ofiar śmiertelnych. Wśród osób, które przechorowały COVID-19 jest Aleksander Kwaśniewski. Jak były prezydent zniósł infekcję? - W zdrowiu, ale nie w pełni. Rozmawiam z rożnymi ozdrowieniami i wszyscy mówią to samo: ten okres rekonwalescencji trwa długo, dochodzenie do stuprocentowej wydolności to jest proces, są momenty zmęczenia - tłumaczył w programie "Newsroom WP" były polityk. Podkreślił też, że nie występują u niego żadne powikłania. - Przebadałem płuca, serce, wszystko wygląda dobrze. Jeszcze paru miesięcy potrzeba, żeby wtrącić do tego "powera", który był przed COVID-19 - tłumaczył były prezydent.

