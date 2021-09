Aleksander Kwaśniewski: Po "efekcie Donalda Tuska" pora na propozycje programowe

Z najnowszego sondażu Wirtualnej Polski wynika, że Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 35,6 proc. poparcia, a Koalicja Obywatelska jedynie na 23 proc. Dalej uplasowała się Polska 2050 (11,6 proc.), Konfederacja (7,1 proc.), Lewica (6,4 proc.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe (5,3 proc.). W programie "Newsroom WP" były prezydent Aleksander Kwaśniewski ocenił, że po pierwszym „efekcie Donalda Tuska” przyszła pora na przedstawienie propozycji programowych, szczególnie skierowanych do ludzi młodych, które mogłyby zwiększyć liczbę wyborców KO. Nie wydaje mu się jednak, aby na wyniki poparcia wpływ miał skandal związany z urodzinami Roberta Mazurka. - W normalnych krajach, gdzie nie ma takiej polaryzacji, ludzie z różnych partii spotykają się, piją wino, rozmawiają i nikogo to nie dziwi. W Polsce jesteśmy tak podzieleni, że to zahacza niemalże o zdradę stanu - powiedział Aleksander Kwaśniewski. - Kończąc żartem, następnym razem redaktor Robert Mazurek powinien uzgadniać datę przyjęcia z Konwentem Seniorów, może wtedy nie kolidowałoby ono z pracami Sejmu - dodał.