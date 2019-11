WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Andrzej Duda + 5 aleksander kwaśniewskiwybory prezydenckiesejmsenatlewica oprac. Krystian Winogrodzki 54 min. temu Aleksander Kwaśniewski o Sejmie i Senacie. "Oczekuję, że ta kadencja będzie lepsza" Były prezydent skomentował nową rzeczywistość w Senacie. - Po raz pierwszy wyższa Izba jest w rękach opozycji. Mam nadzieję, że ta kadencja... Rozwiń Kaczyński wyciągnął rękę do opozyc … Rozwiń Transkrypcja: Kaczyński wyciągnął rękę do opozycji mówił nawet o symbolicznym zakończeniu opozycji totalnej pan to interpret Również jako takie zagranie na pierwszy dzień potwierdzenie Sejmu nowej kadencji a później wszystko wróci do normy Czyli będzie wojna walka Wolałbym żeby nie Ja mam nadzieję że je Jesteś u trochę w innym momencie bo nawet nie tyle mi chodzi o Powiedziane zostało na sali 3 razy bo zapomniałem Mamy nowy fakt no senat jest w rękach Po raz pierwszy mamy do czynienia gdzie druga izba ma inną większość niż Nie sen Z tym może być miejscem takim przykłady Dyskusja Jak może wyglądać Ustaw więc ja myślę że to będzie działało przyciągające to będzie działał Żeby się poprawiało i klimat i obyczaje Więc ja mam nadzieję że ta kadencja już nie będzie tak szaro No odpal To co moim zdaniem Straż Punkt widzenia i Demokracji ile ich Jak Czyli to procedowanie Przyjmowanie na kolanie Był wielokrotnie Ze względu na ten kształt To nie ma Czyli choćby ten fakt będzie wymuszał na sejmie dużo więcej Dyskusji dużo więcej przekonywania się wzajemnego dużo więcej argumentów A nie takiego Hura Działania na żądanie pa Choćby z tego względu oczekuję że ten ta kadencja Rozmiarówka sobie że to może być taki wiatr zmian Nadal nie impetu opozycji właśnie tam wygrana w Senacie To wpłynie prawdopodobnie na wybory prezydenckie pytanie w jakim stopniu pana Chciałem zapytać czy Andrzej Duda ma się czego bać Oczywiście że się ma czego bać i był w nierozsądny gdyby się nie bał Nawet jeżeli dzisiaj sondaże dla niego są bar Dom Przypominam że już byli kandydaci z dobrymi sondażami którzy przegrywali wybory Szanse są dziś wyrówna Faworytem oczywiście jest urzędujący prezydent ponieważ przez Przez lata swojego urzędowania dużo miejsca odwiedził zbudował tak Nie emocjonalne Środowiska No ale Opozycja Ma dużego Nawet nieco więcej Niż Partia rządząca Kwestia wyboru jest otwarta Pytanie jest inne kiedy opozycja przedstawi kandy Jak ruszyć kampania że to będzie kampania version Kampania Nie no bo na razie to mamy jednego Wyraźnie Uczestniczka wyborów czyli urzędujący prezydent a cała reszta jest jeszcze do zrobienia lewicy Robert No chcesz dobre pytanie to nie chcę męczyć moich kolegów Tym pytaniem ale muszą zdecydować