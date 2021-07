Aleksander Kwaśniewski o Jarosławie Kaczyńskim: nie jest wielkim znawcą UE

- Nie mam wrażenia, by Polska była traktowana w jakiś nadzwyczajny nieprzychylny sposób, ponieważ reguły są znane - stwierdził w programie "Tłit" były prezydent Aleksander Kwaśniewski, komentując pojawiające się opinie o nierównym traktowaniu Polski w UE, w związku z kolejnym wyrokiem TSUE. - W roku 2004 weszliśmy do Unii, podpisaliśmy traktaty, wiemy, co tam jest. To, że tak zwana reforma sądownictwa wprowadzona przez Zbigniewa Ziobrę jest wątpliwa konstytucyjnie, to nie jest tylko opinia TSUE czy Unii Europejskiej, ale także wielu prawników w Polsce - dodał. Dopytywany czy to oznacza, że lider PiS Jarosław Kaczyński świadomie te reguły łamie, a jeśli tak, to jaki ma w tym cel, odparł: "chce utrzymać władzę". - Przecież on wielokrotnie mówił, że PiS powinien rządzić nie tylko następną kadencję, ale 20-30 lat - stwierdził. Pytany, czy konflikt z UE pomaga utrzymać władzę odparł, że "dopóki nie grozi odebraniem środków finansowych, to nie przeszkadza". - Mało tego, konsoliduje ten elektorat konserwatywny, który przyjął taką fałszywą tezę, że kiedyś rządziła nami Moskwa, a teraz Bruksela. Z tym nawet trudno polemizować, bo Moskwa do nas przyszła, a do Brukseli sami się w 2004 roku zapisaliśmy - mówił. - Sam Jarosław Kaczyński nie jest ani wielkim znawcą, ani zwolennikiem Unii Europejskiej, to nie jest człowiek, który podróżował po Europie, który zna tę Europę, który cieszy się, że granice są otwarte. Dla niego władza jest ważniejsza niż konflikty z Unią, dopóki nie dotykają spraw namacalnych, czyli pieniędzy albo zagrożenia wyjścia z UE i jest przekonany, że w tej grze daje sobie radę - mówił Aleksander Kwaśniewski.