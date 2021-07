Aleksander Kwaśniewski o Donaldzie Tusku: ledwo wrócił, już pojechał na urlop

Czy Donald Tusk, który wrócił do polskiej polityki, zmarginalizuje pozostałych liderów opozycji, takich jak Szymon Hołownia czy Rafał Trzaskowski? - Za wcześnie o tym mówić, Donald Tusk ledwo wrócił, a już pojechał na urlop - stwierdził gość programu "Tłit" były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Jego zdaniem wakacje Tuska tuż po szumnym powrocie, to błąd. - Nawet w takich kategoriach symbolicznych, żeby pokazać determinację, byłoby teraz lepiej jeździć po Polsce, być tu obecnym. Tym bardziej że zapowiedź jest taka, że "wracam do polityki na sto procent" - ocenił były prezydent. - No, ale pewnie miał rodzinne zobowiązania, to też trzeba zrozumieć - dodał. Pytany, czy Donald Tusk może wywrócić do góry nogami polską scenę polityczną odparł, że "jest niewątpliwie zaprawionym negocjatorem". - Być kilka lat szefem Rady Europejskiej, ucierać stanowiska między dwudziestoma paroma szefami rządów, to jest dobra szkoła. Jeśli Tusk podejmie rozmowy, będzie szukał kompromisu na rzecz minimum programowego partii opozycyjnych, żeby w jakimś sensie mogły one, nawet jeśli nie pójdą razem do wyborów, to później będą mogły stworzyć wspólnie rząd, to ja tego w sumie oczekuję i mam nadzieję, że doświadczony Donald Tusk taką pracę wykona. I to się może udać. Niewątpliwie opozycja jest przekonana, że jeśli chce rządzić po kolejnych wyborach, to musi ze sobą współpracować - odparł Aleksander Kwaśniewski.