Aleksander Kwaśniewski o Donaldzie Trumpie: politycznie będzie mu trudno

- Donald Trump na pewno będzie chciał się odnaleźć, bo to człowiek pełen ambicji, energii i całkowicie nieopanowanego ego. Jego maczyzm jest widoczny gołym okiem. Ale politycznie będzie mu trudno - mówił były prezydent Aleksander Kwaśniewski w programie "Tłit" po zaprzysiężeniu Joe Bidena na 46. prezydenta USA. - Dziś głównym (Trumpa - przyp. red.) jego wrogiem nie jest Biden i demokraci, tylko republikanie. Oni boją się, że inicjatywa Trumpa stworzenia nowej partii, Partii Patriotów, podzieli ich elektorat i trudno im będzie wygrać wybory. Dziś to republikanie muszą się zastanowić, jak zakończyć karierę polityczną Trumpa i wrócić do przywództwa z własnego kręgu - stwierdził Kwaśniewski. - Trump z Nowego Jorku, miasta, które nigdy nie zasypia, przeniósł się na Florydę, która jest ulubionym miejscem wśród amerykańskich emerytów. Wiec jadąc tam, symbolicznie rolę emeryta przyjmuje - podsumował były prezydent.

Rozwiń