Wideo Najnowsze opozycja + 2 wybory prezydenckiealeksander kwasniewski 1 godzinę temu Aleksander Kwaśniewski komentuje przegłosowanie ustawy ws. wyborów korespondencyjnych – Opozycja musi postawić zasadnicze pytanie - jak te wybory mają wyglądać, jaka jest gwarancja uczciwości tych wyborów? – powiedział Aleksander... Rozwiń To w takim razie Pana zdaniem opoz … Rozwiń Transkrypcja: To w takim razie Pana zdaniem opozycja która w tej chwili trochę stoi w rozkroku powinna nawoływać do bojkotu czy też powinna wręcz odwrotnie mówić to nie to głosujmy gremialnie Pokażmy wręcz odwrotnie Pokaż mi siłę oporu powietrza opozycja ma w tej chwili jeszcze jeden instrument który bardzo trzeba rozsądnie wykorzystać to jest jednak po drugie opozycja musi postawić zasadnicze pytanie bo bez wyboru mają wyglądać bo to żona już korespondencyjny no to okej Ale jaka jest gwarancja uczciwość tych wyborów że te głosy dojdą żony nie będą mnie sfałszowane to są zasadnicze pytanie widzenia demokracji pytanie następne która pozycja musi postawić Dobrze to jak chcemy w czasie tej pandemii jednak przeprowadzić jakąś dyskusję Wyborczą to to proszę bardzo już nie może w tej chwili prezydent Duda powie to ja się nie stawię bo jest przed 1:00 rondo na debatach z innymi kandydatami bo bo nie no to w tej chwili powinien powiedzieć Dobrze nie ponieważ kampania nie ma nie ma szans no to to to zorganizujemy coś to kampania poprzez Skypa czy czy czy czy taką rozmową Myślę że opozycja ma również politycznie kwestie do rozstrzygnięcia między sobą czy w tak dużą ilością kandydatów czy nie spróbować jednak pójść z jednym kandydatem popierany przez całą opozycję w ten sposób bo widzisz żyjącym cały obóz opozycji wyborcze w opozycji do głosowania chyba też bardzo wiele jeszcze elementów bojkot moim zdaniem jest w jakim sensie najprostszym i mało tego zawsze możemy że wygraliśmy bo nikogo frekwencja wyniosła 20% czy 80% przyłączyło się do nas tylko że to jakby nie zmienia faktu że wybory się odbyły I mają swój wynik ja bym dzisiaj było pozycja No bardzo bym poważnie Po pierwsze ze sobą rozmawiał i właśnie nie o bojkocie tylko o tym możemy po pierwsze doprowadzić do przesunięcia wyborów i to Senat ma istotną rolę do odegrania jeżeli niemożliwe jest przesunięcie wyborów Jak zrobić Ja zapewnić żeby były uczciwe czyli jakich deklaracji nie oczekujemy nie deklaracje ale także decyzji że będą to uczciwe wybory i trzecie to co zrobić żeby było rozegrać jeżeli jeżeli one będą przyjmując krótko Może nie jeść całą taką ławą kandydatów a znaleźć jednego który ma największe szanse