Alarmy bombowe w przedszkolach w całej Polsce. Policja przeszukuje kilkadziesiąt placówek

Alarmy bombowe w przedszkolach w całej Polsce. Dyrektorzy placówek otrzymali w środę wieczorem informacje o podłożeniu ładunków wybuchowych.

Alarmy bombowe w przedszkolach w całej Polsce

W środę wieczorem do co najmniej 40 przedszkoli w Warszawie przesłano wiadomość zawierającą informacje o podłożeniu ładunków wybuchowych. Dyrektorzy placówek podjęli decyzję o ewakuacji dzieci, które spędziłyby tam przedostatni dzień przed wakacjami. Zdaniem policji groźby nie są jednak wiarygodne. W rozmowie z „Wyborczą” podinsp. Magdalena Bieniek zapewniła, że trwają już czynności mające na celu ustalenie tożsamość autorów maili. Za umyślne wywołanie alarmu bombowego grozi kara do ośmiu lat więzienia. Ponadto winna osoba może zostać również sądownie zobowiązania do pokrycia kosztów związanych z całym zajściem.